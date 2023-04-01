البريد يفعل خدمة الحوالات المالية داخل الأردن بسقف 500 دينار وعمولة 1%

الوكيل الإخباري - أعلن البريد الأردني، تفعيل وتطوير خدمة الحوالات المالية البريدية لتشمل جميع مكاتبه في مراكز الألوية، وبما يتماشى مع رؤية تحديث القطاع العام التي أقرتها الحكومة.

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وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداوود في بيان صحفي اليوم السبت، إن هذه الخدمة تسهم في توفير الوقت والجهد والمال على المتعامل مع البريد، إذ يمكن تحويل مبالغ بسقف يصل إلى 500 دينار وعمولة بنسبة 1 بالمئة، من محافظة إلى أخرى، أو من مدينة إلى أخرى، أو من مكتب إلى آخر داخل حدود المملكة.



وأضاف الداوود أن مكاتب البريد في مراكز الألوية تقدم الآن خدمة الحوالات المالية البريدية الداخلية، وستفعل في باقي المكاتب البريدية خلال الأسابيع والشهور المقبلة.



وأشار إلى أن خطة البريد الاستراتيجية في العام الحالي والأعوام المقبلة ترتكز على تحويل مكاتب البريد من شكلها التقليدي إلى مراكز متكاملة تقدم خدمات متطورة وفق أفضل المعايير الدولية، وبما ييسر على المواطن والمقيم والزائر للأردن الحصول على الخدمات في كل الأوقات المتاحة، خاصة في الأماكن النائية البعيدة عن مراكز المدن.



وبين الداوود أن التحديات التي واجهت البريد الأردني خلال الأعوام الماضية، يتم الآن التغلب عليها بفضل الدعم الحكومي من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبفضل جهود العاملين في البريد الذين يسعون دائما للارتقاء بالخدمات البريدية المقدمة للمواطن.



وأكد أن مستوى الخدمات المقدمة الآن من أفضل الخدمات البريدية بشهادة الاتحاد الدولي للبريد، إذ يُصنف الأردن من البلدان المتقدمة في الشرق الأوسط وفي العالم.