البطاينة يوجه رسالة ويعلن مغادرته الحكومة

الوكيل الإخباري - وجه وزير العمل نضال البطاينة، اليوم الاثنين، رسالة وداعية لكوادر وزارة العمل بمناسبة انتهاء عمله بعد استقالة حكومة الدكتور الرزاز وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة.

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وكتب البطاينة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" :



تشرفت بخدمة الاردن والاردنيين في ظل مليكنا المفدى. اشكر زملائي بوزارة العمل والمؤسسات الأخرى التي كانت تتبع لي على دعمهم وجهودهم.



كما اتقدم بالتهنئة إلى حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة بالثقة الملكية السامية، متمنيا التوفيق والسداد للزملاء الجدد من اصحاب المعالي.







