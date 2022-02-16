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الأربعاء، 16-02-2022 11:19 ص

البلبيسي: الوباء لم ينتهي بعد.. ولا إجراءات بشأن الجرعة الرابعة

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الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التخفيفية خلال الأيام القادمة.

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وقال البلبيسي، في تصريحات لإذاعة هلا، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات التخفيفية لا تعني أن الوباء انتهى، وأنها ستخضع للمراجعة بشكل دوري بناءً على الوضع الوبائي محليا أو عالميا.

 

وأضاف أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تشجيع السياحة وعجلة الاقتصاد، وأن هناك توصيات لإلغاء اشتراط إجراء فحص كورونا للأشخاص القادمين إلى الأردن، فيما لا تزال هناك نقاشات لإلغاء فحص كورونا داخل الأردن.

 

وأشار البلبيسي إلى أن هناك توصيات لتقليل مدة العزل للمصابين بالفيروس حيث تتراوح حاليا بين 7 و10 أيام، كما توجد نقاشات حول تخفيف الإجراءات المفروضة على المناسبات الاجتماعية والأفراح.

 

وشدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي والتطعيم لتشكيل مناعة ضد الفيروس، مؤكدا أن الالتزام بهذه الإجراءات سيمكننا من الاستمرار بتطبيق الإجراءات التخفيفية.

 

وتابع البلبيسي أن الأشخاص الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا لديهم حماية 35-40%، فيما تصل عند متلقي الجرعة الثالثة إلى 80%، كما كشفت دراسة محلية عن أهمية الجرعة الثالثة في رفع الحماية من 5-10 أضعاف.

 

ودعا المواطنين الذين مر عليهم 3 أشهر من تلقي جرعتي اللقاح إلى الحصول على الجرعة الثالثة.

 

وبشأن إعطاء الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكورونا في الأردن لفت البلبيسي إلى أنه لا يوجد أي إجراءات لإعطائها مع التأكيد على أنها تعطى في حالات محدودة مثل أن تشترط دولة معينة الحصول عليها للسفر إليها.

 

وطمأن البلبيسي المواطنين حول شهر رمضان مبارك، وأنه لن يكون هناك أي  إجراءات عدا الالتزام بارتداء الكمامات داخل المساجد، مضيفا أن رمضان المقبل سنعيشه مثل الأيام التي سبقت الجائحة.

 

وتوقع أن نصل إلى ذروة الموجة الرابعة من الجائحة خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون هناك ارتفاع بسيط جدا في أعداد الإصابات عن الأسبوع الماضي، أو أن تكون مساوية أو منخفضة قليلا.

 

 

 

 




 

 


 

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