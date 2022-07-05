البلبيسي: لا إلزامية للجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

نفى مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي وجود توجه لإلزام المواطنين بالحصول على الجرعة المعززة (الثالثة) من لقاح كورونا.



وقال البلبيسي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم بحث هذا الأمر على أي مستوى في الدولة على الرغم من أهمية الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة ضد الفيروس.



وأضاف أن الإقبال على التطعيم ضعيف ونشهد في الوقت الحالي تطعيم نحو 12-15 ألف شخص كل أسبوع.



وأشار البلبيسي إلى أهمية الجرعة الثالثة وخاصة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثالثة أكثر من 6 شهور، بالإضافة إلى كبار السن وذوي المناعة المتدنية والأمراض المزمنة.



وبيّن أن الحديث عن وجود تخوفات من دخولنا بموجة جديدة من كورونا أمر مستبعد وذلك في ظل عدم وجود حالات وفيات أو إصابات حرجة بالفيروس داخل المستشفيات.



وأوضح أن ارتفاع الإصابات مؤخرا يعود إلى رفع أعداد الفحوصات وهناك عمل لرفعها خلال الفترة المقبلة لتقييم الوضع الوبائي والتأكد من سلامة الوضع في المملكة.

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يشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا التي أعطيت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس، بلغ أكثر من 10 ملايين جرعة، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة.