البلبيسي: لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإعفاء من أمر الدفاع 35

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن من المتوقع تسجيل 14 ألف إصابة كورونا في الأردن خلال الأسبوع الوبائي الحالي. اضافة اعلان





وأضاف في تصريحات لبرنامج يسعد صباحك الذي يقدمه الزميلان حازم الرحاحلة ورندة كرادشة عبر التلفزيون الأردني الجمعة، أننا في حالة انخفاض تدريجي بالمنحنى الوبائي.



وبين أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإعفاء من أمر الدفاع 35، وكل من لم يتلقَ الجرعتين سيبقى جالساً في بيته تقريباً.



وأكد أن لقاح كورونا يحمي من الإصابة الشديدة والدخول إلى المستشفى، والجرعة المعززة جاءت لإيصال الحماية من متحور أوميكرون إلى 80%.



وشدد على أن أي شخص يمكنه تلقي الجرعة الثالثة بعد مرور شهرين من تلقيه للجرعة الثانية، وهناك اقبال على تلقيها، وتبلغ الفئة المستهدفة نحو 3 ملايين شخص.



ولفت إلى أن الإعلان عن الحالات المسجلة بكورونا في الأردن سيستمر بكل شفافية.



وأعرب عن أمله بأن تكون نهاية فيروس كورونا مع العام المقبل، داعياً للتباعد الاجتماعي والاقبال على تلقي اللقاحات.