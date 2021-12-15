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الأربعاء، 15-12-2021 09:25 ص

الصحة: يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد الإصابة بشهر

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الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، الأربعاء، إن من اُصيب بفيروس كورونا يمكنه أخذ الجرعة الثالثة (المعززة) من اللقاح المضاد لكورونا بعد مرور شهر من الإصابة بالفيروس.اضافة اعلان


وقال في تصريح صحفي أنه لو اُصيب شخص بالفيروس في الأول من شهر تشرين أول فيمكنه بالأول من شهر تشرين الثاني أخذ الجرعة الثالثة.

و كانت وزارة الصحة أكدت سابقاً بإن عدد متلقي الجرعة الثالثة (المعززة) من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن بلغ نحو 140 ألفا.

كما أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، في وقت سابق، إن جرعتين من اللقاح لا تكفي للحفاظ على المناعة ضد فيروس كورونا.

 




 

 


 

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