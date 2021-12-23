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البلبيسي لـ الوكيل : هذه الأعراض التي ظهرت على المصابين بأوميكرون في الأردن

الخميس، 23-12-2021 02:28 م

المصابون إما قدموا من الخارج أو مخالطين...

البلبيسي لـ الوكيل : هذه الأعراض التي ظهرت على المصابين بأوميكرون في الأردن

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الدكتور عادل البلبيسي


الوكيل الاخباري - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي عن الأعراض التي ظهرت على المصابين بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

 

وقال البلبيسي لـ"الوكيل الاخباري" إن المصابين بمتحور أوميكرون ظهرت عليهم أعراض مشابهة لأعراض الرشح الموسمي، واختلفت تلك الأعراض من شخص لآخر، كما اختلفت شدة الأعراض على المصابين.

 

وبين البلبيسي أن المصابون بأميكرون عانوا من ألم في الرأس، وسيلان الأنف، وألم المفاصل، وارتفاع في الحرارة، والعطاس، مشيراً أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، وسيستمروا بالخضوع للحجر الصحي لحين ثبوت شفاءهم من الفيروس.

 

وأوضح لـ"الوكيل الاخباري" أن المصابون هم إما مخالطين لمصابين بمتحور أوميكرون أو جاؤوا من الخارج.

 

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول كشف ظهر الخميس عن ثبوت 14 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في المملكة.اضافة اعلان


وأضاف أن 100 حالة مشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد.

وقال إنه تم إجراء فحص أوميكرون لــ 250 شخصا يتوقع ظهور النتائج اليوم الخميس.

وبين أن أول شحنة من الفحوصات الخاصة للكشف عن "أوميكرون" وصلت الى الاردن لاستخدامها في المطار.

وأضاف أن إجراءات رقابية صارمة ستفرض على المنشآت والاحتفالات خلال احتفالات رأس السنة.

 




 

 


 

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