البلبيسي لـ الوكيل : هذه الأعراض التي ظهرت على المصابين بأوميكرون في الأردن

الوكيل الاخباري - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي عن الأعراض التي ظهرت على المصابين بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

وقال البلبيسي لـ"الوكيل الاخباري" إن المصابين بمتحور أوميكرون ظهرت عليهم أعراض مشابهة لأعراض الرشح الموسمي، واختلفت تلك الأعراض من شخص لآخر، كما اختلفت شدة الأعراض على المصابين.

وبين البلبيسي أن المصابون بأميكرون عانوا من ألم في الرأس، وسيلان الأنف، وألم المفاصل، وارتفاع في الحرارة، والعطاس، مشيراً أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، وسيستمروا بالخضوع للحجر الصحي لحين ثبوت شفاءهم من الفيروس.

وأوضح لـ"الوكيل الاخباري" أن المصابون هم إما مخالطين لمصابين بمتحور أوميكرون أو جاؤوا من الخارج.