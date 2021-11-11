الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق منصة مشروع تمكين المرأة بالقطاع السياحي خلال مرحلة التعافي من كورونا

الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات

الحكومة : توجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة

القوات المسلحة تنفذ تمرينا في المنطقة العسكرية الشرقية

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

الاوبئة : على الحكومة تشديد الرقابة

الاوبئة تكشف حقيقة ظهور متحور هيهي

الطراونة : وضع اصابات المدارس صعب جدا

الخميس، 11-11-2021 05:02 م

البلبيسي يؤكد على ضرورة اعطاء المطعوم لطلبة المدارس

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن


الوكيل الاخباري - قال اختصاصي الأمراض المعدية والسارية منتصر البلبيسي إن الخيار الانسب في ظل ارتفاع الاصابات هو الالتزام بالاجراءات الصحية ورفع وتيرة التطعيم.

وشدد في تصريحات صحفية على أن الاغلاقات لم تعد تجدي نفعا في ظل وجود المطاعيم، التي تعطي مناعة حقيقية لجسم الانسان.

وطالب الحكومة بضرورة اعطاء المطعوم للفئات التي لم تتلقى التطعيم، سيما الفئات العمرية الصغيرة من طلبة المدارس.

ودعا الحكومة لتشديد المخالفات والعقوبات بحق المخالفين، في ظل ارتفاع الاصابات، تجنبا لوقوع سيناريوهات صعبة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202111144842523614586

إطلاق منصة مشروع تمكين المرأة بالقطاع السياحي خلال مرحلة التعافي من كورونا

1020212223582222346919

الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة : توجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة

1120217161922112643996

القوات المسلحة تنفذ تمرينا في المنطقة العسكرية الشرقية

11202110164349508622286

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

11202111151342419285230

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

أخبار متعلقة
إعطاء لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا الإثنين 2021/11/8

432575_1_1636190849

تعطل نظام يشعل نقاشاً بين وزيرين حالي وسابق

main_image617e722d2346e

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

شهادت

'استقدام الخادمات': وزارة الصحة تكبدنا خسائر يومية فادحة

الصحة

أكثر من 3.5 مليون شخص تلقى مطعوم كورونا

112021191628260199031

الطراونة : الأردن انتكس وبائيا بحسب ما تظهره جميع المؤشرات