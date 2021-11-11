البلبيسي يؤكد على ضرورة اعطاء المطعوم لطلبة المدارس

الوكيل الاخباري - قال اختصاصي الأمراض المعدية والسارية منتصر البلبيسي إن الخيار الانسب في ظل ارتفاع الاصابات هو الالتزام بالاجراءات الصحية ورفع وتيرة التطعيم.



وشدد في تصريحات صحفية على أن الاغلاقات لم تعد تجدي نفعا في ظل وجود المطاعيم، التي تعطي مناعة حقيقية لجسم الانسان.



وطالب الحكومة بضرورة اعطاء المطعوم للفئات التي لم تتلقى التطعيم، سيما الفئات العمرية الصغيرة من طلبة المدارس.



ودعا الحكومة لتشديد المخالفات والعقوبات بحق المخالفين، في ظل ارتفاع الاصابات، تجنبا لوقوع سيناريوهات صعبة.

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