البلبيسي: 2500 فحص كوليرا سريع تصل المملكة الاسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي إن 2500 فحص سريع للكوليرا تصل المملكة الأسبوع المقبل.

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وأشار البلبيسي، في تصريحات للتلفزيون الأردني، أن تشخيص الكوليرا يحتاج لزراعة عينة البراز ووقت ظهور النتيجة يستغرق من 48 -72 ساعة، موضحاً أن الفحص السريع يأتي لكشف الحالات بوقت أقل.



وأضاف أن نتيجة الفحص السريع للكوليرا تظهر خلال 15 دقيقة فقط دون أن يكون هناك داع لحجز الشخص ليومين.



ونوه إلى أن كميات "الفحص السريع" ستصل خلال الاسبوع القادم، وسيتم توزيعها على المحافظات خاصة محافظات الشمال نظراً لقربها من الحدود السورية.



وأكد على أن مطاعيم الكوليرا فعاليتها قليلة وتستخدم في المناطق التي يتوطّن فيها المرض، مضيفاً أن الأردن خالٍ من المرض منذ عام 1981، بالرغم من اجراء فحوصات روتينيه لـ 15% من عينات الاسهالات للتحري عن 4 أنواع من الأمراض من بينها الكوليرا.