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الثلاثاء، 20-09-2022 03:29 م

4.6 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى تموز

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الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز، بنسبة 2.3 بالمئة، لتبلغ نحو 4.621 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 4.516 مليون متر مربع.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 7.1 بالمئة، لتبلغ 13505 رخص لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، مقارنة مع 14531 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الـ7 الماضية من العام الحالي، بنسبة 2.3 بالمئة، لتبلغ 3.852 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.941 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الأشهر الـ7 الماضية من العام الحالي، بنسبة 33.7 بالمئة، لتبلغ نحو 769 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 575 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الـ7 الماضية من العام الحالي ما نسبته 83.4 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.5 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت ما نسبته 64.1 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الـ7 الماضي من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.9 بالمئة.

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وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو2.963 مليون متر مربع لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، مقابل نحو 2.752 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.7 بالمئة.


أما على مستوى شهر تموز الماضي من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2368 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 794 ألف متر مربع، مقارنة مع 683 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع نسبته 16.3 بالمئة.


 




 

 


 

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