البلقاء التطبيقية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الوكيل الاخباري - احتفلت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للغة العربية.



وأشار نائب رئيس الجامعة الدكتور زكريا القضاة إلى أهمية اللغة العربية ومكانتها العظيمة كونها اللغة التي أنزل بها القران الكريم، لافتا إلى أن احتفال الجامعة باليوم العالمي للغة العربية، والذي أقرته منظمة اليونسكو في الثامن عشر من كانون الأول، يأتي اعترافا بأهمية اللغة العربية ومكانتها وفضلها على البشرية.

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