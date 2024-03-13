البلقاء التطبيقية توقف اقتطاعات الموظفين عن شهر أذار

الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني، وقف الاقتطاعات على رواتب العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المترتبة عليهم للجامعة عن شهر آذار الحالي.

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وقال الدكتور العجلوني في بيان اليوم الأربعاء ، إن وقف الاقتطاعات عن شهر اذار يشمل اقتطاعات نادي العاملين، مستردات الرواتب، ومستردات التأمين الصحي، اشتراكات صندوق الإسكان، والقرض الحسن، واقتطاعات الرسوم الدراسية لابناء العاملين.

وأضاف الدكتور العجلوني ان هذا القرار يستفيد منه ٢٨٢٥ من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية؛ لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على العاملين في الجامعة خلال الشهر المبارك.





