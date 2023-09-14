البلقاء ثالث منتج لزيت الزيتون البعلي بالمملكة

الوكيل الإخباري - قال مدير زراعة البلقاء المهندس قيس ابو عميرة، إن محافظة البلقاء تعتبر ثالث منتج لزيت الزيتون البعل في المملكة والذي يتميز بجودة عالية، وميزة طبيعية تأتي من تنوع المناخ والتضاريس.

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وأضاف أبو عميرة، بمناسبة بدء موسم الزيتون، إن مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون المنتجة، تبلغ حوالي 110 آلاف دونم، تنتج ما بين 3500 إلى 6 آلاف طن، ويخدم القطاع 10 معاصر حديثة ذات تكنولوجيا عالية.



وبين أن قطاع الزيتون يعد أفضل القطاعات التي توفر فرص عمل موسمية للأسر، حيث يستفيد حوالي 20 ألف أسرة من القطاع، مؤكدا أن مديرية الزراعة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزيتون نظرا لأهمية هذه الشجرة كموروث تاريخي اقتصادي يسهم بدعم المزارعين والأسر الريفية، وتلبية احتياجاتهم الغذائية من الزيت، وتقدم لهم أفضل الخدمات الإرشادية والأنشطة التي ترفع سوية القطاع.



وأشار ، إلى أن المديرية قدمت لحوالي 900 مزارع مصائد مجانية لذبابة ثمار الزيتون، وتدريبهم على كيفية استعمالها للحد من هذه الحشرة كونها من الآفات الخطيرة التي تؤثر على أشجار الزيتون، وتزويد المزارعين بـ 500 لتر من المبيدات الحشرية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي للمحافظة على شجرة الزيتون من الآفات المضرة.



وبين أن مكاتب الزراعة، تقدم خدمة الرش بأسعار رمزية وخدمة التقليم والتطعيم بواسطة فنيين مؤهلين ومدربين بشكل مجاني، داعيا المزارعين إلى ضرورة قطف ثمار الزيتون حين تبدأ الثمرة بالتحول من اللون الأخضر إلى الأسود، لضمان نضج المحصول وزيادة نسبة الزيت.



وحول التعاون مع المجتمع المحلي، أوضح أبو عميرة أن مديرية الزراعة تقدم الدعم للسيدات لتعليمهن كيفية صناعة الصابون من زيت الزيتون من خلال دورات تدريبية ومن خلال المدارس الحقلية.



وبالنسبة لمياه الزيبار الناتجة عن المعاصر، اكد أنه يمنع ترخيص أي معصرة إذا لم يتم إحضار وصل برسوم الانتساب لنقابة أصحاب المعاصر، إضافة إلى وصل مالي من مجلس الخدمات المشتركة للالتزام بالتخلص من الزيبار في المكب المخصص لذلك في حمرة الصحن، وذلك للحد من تلوث المياه الجوفية.



ولفت إلى أن ترخيص أي معصرة يتم بعد الكشف عليها من خلال اللجنة المشتركة المكونة من الزراعة والبيئة والصحة والغذاء والدواء والمياه للتحقق من الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.