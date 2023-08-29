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الثلاثاء، 29-08-2023 03:57 م

خرفان وبيكر يبحثان قضايا التعليم وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومدير شؤون الأونروا في الأردن اولاف بيكر، اليوم الثلاثاء، عدة قضايا أبرزها التعليم وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

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وناقش الطرفان أبرز المعيقات التي تواجه عمل الأونروا في المخيمات، للوصول إلى حلول تمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه.


وأشار خرفان بحضور نائب مدير شؤون الأونروا كونال دار، ومدير الأونروا والمنظمات الدولية هبا المعاني، ومدير المخيمات أسامة علقم، إلى اجتماع عقده مع وزير التربية مؤخرا، وطالب فيه بتأمين الكتب المدرسية لمدارس وكالة الغوث الدولية.


وأكد استمرار الحكومة بدعم الأونروا بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجهها كافة.

 




 

 


 

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