الخميس 29-09-2022
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الخميس، 29-09-2022 09:12 ص

البندورة تواصل ارتفاع أسعارها محلياً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2851.263 طن، توزعت على 1645.675 طن خضار،1004.626 طن فواكه، و 200.962 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1230.530 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 60 إلى 100.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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