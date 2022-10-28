الجمعة 28-10-2022
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الجمعة، 28-10-2022 11:07 ص

البنك الدولي: مشروع الشباب والتكنولوجيا يعمل على إعداد منهج مدرسي للتكنولوجيا

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الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن مشروع الشباب والتكنولوجيا الذي يموله البنك للأردن وفر 2672 فرصة عمل.اضافة اعلان


وأضاف أن المشروع يعمل حاليا على إعداد منهج للتكنولوجيا في الصفوف الدراسية الحكومية من السابع إلى الثاني عشر، وإنشاء أماكن عمل في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.

جاء ذلك خلال زيارته عَمّان، ولقائه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، مشيرا إلى الدور المتنامي للشركات الرقمية في الأردن في خلق برامج التوظيف وبناء المهارات للشباب والنساء لمساندة النمو الاقتصادي.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي. في آذار/مارس 2020، على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

ووفق بيانات للبنك، تابعتها "المملكة"، فإن المشروع سيعتمد نهجًا متكاملًا يهدف إلى الاستفادة من إمكانات الأردن في تنمية اقتصاده الرقمي واستيعاب اليد العاملة الماهرة للتصدي لتحدّيين رئيسيين يواجهان البلاد، وهما النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

 




 

 


 

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