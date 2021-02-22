البنك الدولي : ندرس مشروع لدعم القطاع الخاص في الاردن

الوكيل الاخباري - يدرس البنك الدولي، تقديم 115 مليون دولار؛ لتمويل مشروع يدعم تعافي وصمود القطاع الخاص في الأردن من جائحة فيروس كورونا المستجد"، بحسب وثيقة للبنك اطلعت عليها "المملكة".

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وبحسب آخر تحديث لوثيقة البنك، فإنه من المتوقع أن يجري تقييم المشروع الجديد الذي جاء بعنوان "الأردن: مشروع تعافي وصمود القطاع الخاص من كوفيد-19"، في 24 شباط/ فبراير الحالي، فيما من المتوقع المصادقة عليه في 29 آذار/ مارس المقبل.



ويهدف المشروع إلى "دعم مرونة شركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للتعافي من كوفيد-19 من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وتطوير قدرات الشركات والدعم المؤسسي ونموها مستقبلا".



