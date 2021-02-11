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الخميس، 11-02-2021 08:08 م

دعم مادي لكوادر صحية بالاردن

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن قدرات العاملين في القطاع الصحي تنبع من المواقف الداعمة من مختلف القطاعات والمؤسسات لتحقيق أعلى مستويات الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ودعم الامكانيات اللوجستية للجسم الطبي.
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جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس في مكتب وزير الصحة بحضور رئيس لجنة حساب الخير ريم أبو حسّان وأمين سر غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، ونيابة عن لجنة إدارة حساب الخير سامية السلفيتي، لتقديم دعم مادي للكوادر الصحية المتضررة جراء جائحة كورونا وتقديراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة بمواجهة الجائحة في المستشفيات الحكومية والجامعية، والمقدمة من خلال لجنة إدارة حساب الخير – صندوق همّة وطن، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

 




 

 


 

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