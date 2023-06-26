البنك المركزي يُصدر مذكرة للبنوك بشأن الدوام خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني مذكرة موجهة للبنوك العاملة المرخصة في المملكة، أشار فيها إلى أنه لا مانع من أن تفتح البنوك (التي ترغب ) أبوابها لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين يوم غدٍ الثلاثاء والذي يكون يوم عرفة.

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وبينت المذكرة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه يُشترط على البنوك التي ترغب بفتح أبوابها يوم غدٍ الثلاثاء، إعلام البنك المركزي بذلك وبساعات الدوام المُحددة، وتزويد المركزي بها عبر بريد دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي.



وأوضحت أن عطلة البنوك المُرخصة في الأردن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت الموافق 1/7/2023.



