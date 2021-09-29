الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 29-09-2021 04:11 م

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

البنك المركزي


الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي الأردني ارتفاع حوالات العاملين في الخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 9ر0 بالمئة، لتبلغ 6ر1 مليار دينار (2ر2 مليار دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.

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وعلى مستوى شهر آب الماضي، حققت حوالات المغتربين في الخارج، ارتفاعا بمقدار 6ر6 مليون دينار، أي ما نسبته 5ر3 بالمئة، لتسجل نحو 194 مليون دينار (274 مليون دولار) مقارنة مع شهر آب من العام 2020.

 

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