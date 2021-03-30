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الثلاثاء، 30-03-2021 08:58 م

البنوك : لا حاجة لتقديم طلبات لتأجيل اقساط القروض

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الوكيل الاخباري - جدد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، التأكيد على أن تأجيل الأفراد أقساط شهر نيسان لا يحتاج تقديم طلبات إلى البنوك من قبل الراغبين بتأجيل أقساطهم، فيما يتوجب على الراغبين بعدم تأجيل أقساطهم مراجعة بنوكهم لإبلاغها بعدم رغبته في تأجيل القسط.
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وقال المحروق في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني: "ما تمّ التوافق عليه بين كافة البنوك وبالتنسيق مع البنك المركزي، هو تأجيل أقساط (راتب شهر نيسان)، وهذه مبادرة من البنوك وشعورا منها مع المواطنين المقترضين للتخفيف عليهم في شهر رمضان المبارك".

 




 

 


 

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