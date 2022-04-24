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الأحد، 24-04-2022 12:09 م

البيئة تكشف جودة الهواء بمناطق مختلفة في الأردن

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الوكيل الإخباري - أظهر مؤشر جودة الهواء في الأردن الذي تصدره وزارة البيئة أن مناطق في عمان مثل حدائق الملك الحسين، واليرموك، ومنطقة وادي الحجر في الزرقاء أصبحت جودة الهواء بها خطيرة على الصحة العامة.

وبين المؤشر أن منطقة أمانة عمان الكبرى، والمدينة الصناعية في سحاب، والقاعة الهاشمية في الزرقاء جودة الهواء بها غير صحي جدا.

وبينت أن مناطق شارع المحطة، وصويلح في عمان، ومنطقة مدينة الحسن في إربد غير صحي للمجموعات الحساسة، فيما كانت جودة الهواء معتدلة في منطقة الزميلة.

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وذكر المؤشر الذي يظهر معدل جودة الهواء في الأردن حتى الساعة 11 صباحا أن منطقة طبربور، ومنطقة شارع البارحة في إربد، ومنطقة المصانع في الزرقاء، ومدينة العقبة، ومنطقة الحسا في الطفيلة كانت جودة الهواء بها جيدة.


يذكر أن الأردن يتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى ظهور أتربة في الأجواء بصورة كبيرة.

 



 




 

 


 

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