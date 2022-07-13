البيطار: فنادق 5 نجوم العقبة ارتفعت أسعارها للضعف في عطلة العيد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال رئيس جمعية فنادق العقبة صلاح البيطار إن نسبة إشغال حجوزات فنادق العقبة خمسة نجوم بلغت 80% خلال أيام عيد الأضحى .

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وأضاف اليوم الاربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن فنادق الأربع نجوم بلغت نسبة الحجوزات ما يقارب الـ 45% بينما فنادق ذات الفئات الأقل لم تتجاوز نسبة الإشغال 30%.



وأضاف أن فنادق الـ 5 نجوم زادت أسعارها بنسبة 100% في عطلة عيد الأضحى قائلاً إن سعر المبيت لليلة واحدة وصل إلى 230 دينار .



وطالب البيطار بتخصيص شواطئ ذات تكلفة" بسيطة " لزوار الفنادق غير الشاطئية في العقبة منوها أنها تشكل نسبة 55% من فنادق العقبة.



وأشار أن نسبة إشغال الحجوزات في أول أيام عيد الأضحى كانت ضئيلة وذلك بسبب خصوصية عيد الأضحى مقارنة بغيره من الأعياد.

