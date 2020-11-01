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الأحد، 01-11-2020 02:47 م

التأكيد على ضرورة الاستمرار في تدريب كوادر ديوان المحاسبة

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الوكيل الإخباري-  أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، ضرورة الاستمرار في تدريب مدققي ديوان المحاسبة للارتقاء في عمل الديوان ليواكب التطورات الدولية في مجال التدقيق خاصة في ظل جائحة كورونا.

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وقال حداد خلال افتتاحه اليوم الأحد دورة حول معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) لمدققي الديوان من خلال الاتصال المرئي (عن بعد)، إن هذه الدورة تأتي في ظل سياسة استكمال خطة التدريب في ديوان المحاسبة على الرغم من الظروف الحالية وانتشار جائحة كورونا.


وأضاف بأن الديوان ومنذ بدء الجائحة لم يوقف العمل بل استمر في دعم جهود الدولة في مكافحة هذا الوباء من خلال استمرار عمل بعض المراقبات الميدانية.
وحث حداد مدققي الديوان على الالتزام بالدورة لرفع كفاءة العمل خاصة ان الديوان وللثقة العالية التي يتميز بها كُلف في العديد من المهام الرقابية وخاصة بعد صدور أمري الدفاع 19 و 20، وصدور التعليمات التطبيقية لمنع انتشار هذا الوباء بين موظفي القطاع العام.


يشار الى أن هذه الدورة التي يشارك بها نحو 27 مدققا من ديوان المحاسبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة تأتي في ظل تجهيز البنية التحتية في مجال التعليم الالكتروني ومجال التحول الرقمي الذي يتبناه ديوان المحاسبة ، حيث سيتأهل المشاركون للتقدم لامتحان الشهادة الصادرة عن جمعيه المحاسبين البريطانيين ACCA. 


 




 

 


 

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