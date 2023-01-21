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السبت، 21-01-2023 04:36 م

التخليص على أكثر من 61 ألف مركبة في الأردن في 2022

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الوكيل الإخباري - بلغ مجموع المركبات التي دخلت المملكة وجرى التخليص عليها العام الماضي 61046 مركبة من مختلف الأصناف.

وحسب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن ورئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات سلامة الجبالي، توزعت هذه المركبات على 25363 مركبة بنزين، و18711 مركبة هجين، و 16990 مركبة كهرباء.


وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى أن قيمة مستوردات المملكة من الإطارات العام الماضي بلغت 59 مليون دينار، و30 مليون دينار من المدخرات الكهربائية

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والبطاريات، ونحو 19 مليونا من الزيوت غير الخام ومحضرات للتشحيم، و112 مليون دينار قطع المركبات الجديدة والمستعملة.


ولفت الجبالي إلى أن غرفة تجارة الأردن تقوم بإعداد دراسة تحليلية لقطاع المركبات وقيمة مستوردات القطاع بشكل شهري.


 




 

 


 

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