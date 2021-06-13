التراخيص تدعو مالكي المركبات المعدلة تصويب أوضاعهم

الوكيل الإخباري - دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات مالكي المركبات المعدلة مراجعتها لتصويب أوضاعها بعد أن شكلت لجنة خاصة لتلك الغاية .

وطالبت الإدارة ،اليوم الأحد، الورش الفنية العاملة في تعديل وصيانة المركبات مراجعة مديرية السلامة المرورية لأخذ الاعتمادية للعمل وفق الأصول والضوابط المعتمدة .

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وأعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه وحفاظاً على حقوق المواطنين و لعدم معرفتهم واطلاعهم على الأحكام والشروط الفنية الناظمة للإجراءات التي تتم على مركباتهم من قبل بعض المراكز غير المعتمدة لدى ادارة الترخيص فقد تم تشكيل لجنة مشتركة لدى وزارة الداخلية لدراسة معالجة بعض الإشكالات الفنية التي واجهت بعض مالكي المركبات حيث خلصت اللجنة الى وضع آلية للتعامل مع المركبات التي تم إجراء بعض التعديلات عليها ، حيث سيتم إخضاعها للفحص الفني لدى إدارة الترخيص وتوثيق ذلك .



كما وتُهيب مديرية الأمن العام بالورش والمراكز التي تجري مثل هكذا تعديلات على المركبات السير بإجراءات طلب الاعتماد من خلال التقدم بهذه الطلبات لمديرية السلامة المرورية بوزارة الداخلية لأخذ الموافقات اللازمة والوقوف على الضوابط الفنية والقانونية المعتمدة لدى ادارة الترخيص للعمل وفقها لتلافي بعض المشاكل التي واجهت عدداً من المواطنين.

