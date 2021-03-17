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التربية : الاختبار الوطني لتحسين مستوى طلبة الرابع

الأربعاء، 17-03-2021 11:24 ص

التربية : الاختبار الوطني لتحسين مستوى طلبة الرابع

التربية
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن الاختبار الوطني الذي أعلنت عنه التربية اليوم الأربعاء، كان من المفترض أن يكون العام الماضي ولكن إثر جائحة كورونا تم تأجيله.

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وأشار العجارمة، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه تم اختيار مبحثي العربي والرياضيات لمدى أهمية مهارتي القراءة والحساب.


وبيًن أن الاختبار يسعى لمعرفة مهارات الطلبة على مستوى الإقليم ، لمساعدة وزارة التربية على بناء الخطط العلاجية لتحسين مستوى الطلبة.


وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، عن إجراء اختباراً وطنيّاً إلكترونيّاً لضبط نوعية التعليم لطلبة الصف الرابع، على منصة "درسك" من الساعة التاسعة صباحاً، ولغاية الساعة الرابعة عصراً، علمًا بأن مدة الاختبار ساعة.



 




 

 


 

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