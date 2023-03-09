التربية: التسجيل لامتحان التوجيهي يبدأ الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 للطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد، وذلك بدءًا من صباح يوم الأحد الموافق 12/3/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 23/3/2023.



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وأكدت الوزارة أنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وستكون إجراءات التسجيل حسب الآتي:



• الطلبة النظاميون، سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه وعليهم إحضار الوثائق الآتية لإرفاقها بطلب الاشتراك:



1- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.



2- صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.



3- رسوم الاشتراك: (20) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية و(50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.



• الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المعدل، سيكون تسجيلهم إلكترونيًا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.



• طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2023، سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة، أما الطلبة الموجودون خارج المملكة الأردنية الهاشمية فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم، ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي:



1- الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.



2- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.



3- صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.



4- رسوم الاشتراك.



علمًا بأن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي: (20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.



الكتب المقررة للامتحان العام 2023: يتقدم جميع الطلبة النظاميين (طلبة المدارس) وطلبة الدراسة الخاصة الجدد على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2022/2023 (جيل 2005).



ويتقدم جميع الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2022/2023 (جيل 2005)، باستثناء المباحث العلمية (الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية) فيسمح لهم الاختيار بين الكتب المدرسية القديمة (جيل 2004) والكتب الجديدة (جيل 2005) وللمرة الأخيرة.