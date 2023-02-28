خطأ في كتاب الديمقراطية الجديد للصف العاشر والتربية تتابع

الوكيل الإخباري -براءة الشلالدة

لاحظ أولياء أمور طلبة وجود خطأ ورد في كتاب "الديمقراطية والمشاركة في الحياة العامة" الجديد في الفصل الثاني للصف العاشر.



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري" إن الخطأ يتمثل بتاريخ توجه الملك عبدالله الاول بن الحسين إلى مدينة معان حيث وردت الفقرة " توجه الأمير عبدالله إلى معان، ووصلها في 21 تشرين الأول عام 1920م ".



من جهته أكد مدير مديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم الدكتور أسامة جرادات على وجود خطأ في كتاب الديمقراطية الجديد للصف العاشر، الفصل الثاني، في الموضوع الأول بعنوان الحياة السياسية في الأردن، البند الثاني، صفحة (8).



وأضاف جرادات أن الصواب " توجه الأمير عبدالله إلى معان، ووصلها في 21 تشرين الثاني عام 1920م".



ونوه أنه سيتم التواصل مع الشركاء القائمين على إعداد الكتاب وبتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج مشيراً أن طبعة كتاب الديمقراطية الجديدة تجريبية وقابلة للتعديل والمراجعة .

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