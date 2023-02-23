التربية تكشف طريقة احتساب العلامات لطلبة توجيهي 2004

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم إن طلبة الثانوية العامة ( 2004 ) غير المستكملين لمتطلبات النجاح سيتم احتساب العلامة الأعلى لهم خلال الدورة الصيفية القادمة .

اضافة اعلان



وحول طلبة رفع المعدل أضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الخميس أنه سيتم احتساب العلامة الأحدث بعد تقديمهم امتحان التوجيهي عام 2023.



وأشار أن التسجيل سيكون مطلع آذار القادم إلكترونيا من خلال موقع التسجيل الالكتروني لامتحان الثانوية العامة منوهاً أنه سيكون متاح لطلبة 2004 الاختيار بين المنهج القديم أو الجديد.



ولفت أن أسئلة امتحان طلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل في الدورة الصيفية ستكون بسحب المنهج المختار من قبلهم.



وكان مجلس الامتحان العام قرر أمس السماح لطلبة الثانوية العامة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل بالاختيار بين الكتب المدرسية القديمة والكتب الجديدة لغايات التقدم في الامتحان العام 2023 وللمرة الأخيرة في المباحث العلمية: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية.