الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: تحصين 80% من قطعان الأبقار والبدء بإعطاء الجرعة المعززة السبت

التربية تدعو طلبة مكرمة ابناء المعلمين لاستكمال اجراءات الايفاد- رابط

الأردن يعزي نيوزيلندا بضحايا إعصار غابرييل

هيئة الطاقة توضح آلية حفظ وترحيل كميات الكهرباء المولدة من انظمة الطاقة الشمسية

طالبة حصلت على معدل 81 ولم تُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

نقيب المجوهرات: 15% تراجع واردات الأردن من الذهب في كانون الثاني الماضي

السير تُعلن عن تحويلات مرورية واسعة من الليلة وحتى صباح السبت - أسماء الشوارع

مهم من "مياهنا" للمشتركين في عمّان والزرقاء ومأدبا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم

الصفدي ينقل تحيات واعتزاز الملك للقائمين على المستشفى الميداني الاردني في تركيا

الخميس، 16-02-2023 01:19 م

التربية تدعو طلبة مكرمة ابناء المعلمين لاستكمال اجراءات الايفاد- رابط

M63A8869


الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لعام 2022 /الدورة التكميلية ( ممن معدلاتهم تساوي أو أعلى من الحدود الدنيا لمعدلات القبول في محافظاتهم – حسب الدورة الصيفية – لعام 2022/الدفعة الخامسة) من المقبولين أو الذين قبلوا في الجامعات الأردنية الرسمية ( بالإضافة إلى جامعتيْ الحسين التقنية والألمانية الأردنية ) لاستكمال إجراءات الإيفاد حسب الأصول بـــدءاً مـــن صباح يوم الخميس الموافـــق 16/2/ 2023 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2/ 3/ 2023 وذلك بإرفاق الوثائق التالية على الرابط الإلكتروني أنقر : هنا اضافة اعلان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة المياه والري

اتفاقيتان لتنقية محطة الغباوي بقيمة 79 مليون يورو

ط

الأردن يعزي نيوزيلندا بضحايا إعصار غابرييل

356578_4_1642878804

هيئة الطاقة توضح آلية حفظ وترحيل كميات الكهرباء المولدة من انظمة الطاقة الشمسية

607d9cf110bdc

طالبة حصلت على معدل 81 ولم تُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

2 - Copy

نقيب المجوهرات: 15% تراجع واردات الأردن من الذهب في كانون الثاني الماضي

1024x576_main_image5ddd5ff17784e

السير تُعلن عن تحويلات مرورية واسعة من الليلة وحتى صباح السبت - أسماء الشوارع

أخبار متعلقة
xVNB1X-J_400x400

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره لشهر كانون الثاني

M63A8882

التربية: مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي مطلع آذار كحد أقصى

how-to-calculate-the-percentage-using-the-calculator

التربية : السماح لطلبة التوجيهي استخدام الآلة الحاسبة للمواد التي تتطلب ذلك

M63A8869

تعميم من التربية حول تكليف معلمي الاضافي

mMepLuykGkNu9zcSgsLMwh6Kjj2IsDr1H4INoiKo

التربية توضح حول نسب النجاح في تكميلية التوجيهي

M63A8879

التربية: طلبة التكميلي الذين لن يحالفهم الحظ سيعيدون على المنهاج الجديد