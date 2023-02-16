التربية تدعو طلبة مكرمة ابناء المعلمين لاستكمال اجراءات الايفاد- رابط

الوكيل الإخباري -
دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لعام 2022 /الدورة التكميلية ( ممن معدلاتهم تساوي أو أعلى من الحدود الدنيا لمعدلات القبول في محافظاتهم – حسب الدورة الصيفية – لعام 2022/الدفعة الخامسة) من المقبولين أو الذين قبلوا في الجامعات الأردنية الرسمية ( بالإضافة إلى جامعتيْ الحسين التقنية والألمانية الأردنية ) لاستكمال إجراءات الإيفاد حسب الأصول بـــدءاً مـــن صباح يوم الخميس الموافـــق 16/2/ 2023 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2/ 3/ 2023 وذلك بإرفاق الوثائق التالية على الرابط الإلكتروني أنقر : هنا اضافة اعلان