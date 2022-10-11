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الثلاثاء، 11-10-2022 10:34 م

التربية : التسرب من المدارس لدى الإناث أكثر من الذكور

مدرسة


الوكيل الاخباري - قال رئيس قسم التعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم خالد المحارب، إن التسرب من المدارس لدى الإناث أكثر من الذكور.

وأضاف في تصريحات صحفية أن 3 طلاب لكل ألف هي نسبة التسرب المدرسي.

" نسب تسرب الإناث تقدر بـ 4 طالبات لكل ألف ويوجد قرابة 7 آلاف طالب متسرب سنويا في مرحلة التعليم الأساسي" وفق المحارب.

وبين أن وزارة التربية والتعليم تركز بموضوع التسرب المدرسي على الجانب الوقائي، مشيرا إلى أن موضوع التسرب من المدارس يقاس بالنوع وليس الكم.

وتحدث المحارب عن وجود خطة إجرائية للتسرب من المدارس، مبينا أن الخطة وقائية وعلاجية.

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