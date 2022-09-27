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الثلاثاء، 27-09-2022 08:37 م

التعليم العالي : 25 ألف طالب لم يتم ترشيحهم في القبول الموحد

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الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي، مدير وحدة القبول الموحد، مهند الخطيب، إن عدد الطلبات التي دخلت على منافسة المقاعد الجامعية تصل إلى 71621 ألف.

وأضاف الخطيب، عبر قناة المملكة، أن عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم في القبول الموحد يصل إلى 45695 طالبا، و25 ألف طالب وطالبة لم يتم ترشيحهم للقبول.

وأشار إلى الاقبال الضخم على التخصصات الطبية إلى جانب عزوف كبير أيضا على التخصصات الهندسية، حيث أن بعض التخصصات الهندسية القبول فيها صفر بالمئة مثل هندسة التعدين والهندسة الجيولوجية، "24 ألف طالب وضع تخصص الطب بالقبول الموحد، وأكثر من 5 آلاف شاغر في تخصصات الهندسات".

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