التربية: التعليم الوجاهي سيستمر وتطعيم الطلبة ضد كورونا اختياري

الوكيل الاخباري - قال مصدر في وزارة التربية والتعليم إن العودة للتعليم عن بُعد أمر غير وارد مشدداً على ضرورة استمرار التعليم الوجاهي خلال الفصل الثاني.

ولفت المصدر بأن اتخاذ القرارات المصيرية بما يحفظ سلامة الطلبة يتم بالتنسيق والتواصل المباشر مع مختلف الأطراف المعنية بمتابعة الوضع الوبائي في المملكة.

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ولفت إلى أن هناك حملة قد بدأت منذ الأحد لتطعيم الطلبة شملت 3 مديريات واستهدفت الطلبة من سن 12 الى 18 عاماً مشيراً إلى أن المطاعيم لا تزال اختيارية وليست اجبارية حيث يتم إعطاء المطعوم للطالب بموافقة خطية من ولي أمره.

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