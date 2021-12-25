التربية : التعليم الوجاهي هو خيار الوزارة الاستراتيجي

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إن التعليم الوجاهي هو الأساس وخيار استراتيجي للوزارة.



وأشار المساعفة في تصريحات صحفية إلى التزام الكوادر الإدارية والتدريسية بالبروتوكول الصحي، مؤكدا أنه أصبح ثقافة لديهم، وأنهم أصبحوا أكثر خبرة للتعامل من وباء كورونا.



وشدد على جاهزية الوزارة واستعدادتها وخططها، للفصل الدراسي الثاني وجاهيا، لافتا إلى أن المدرسة مكانا لبناء شخصية الطالب الموتأتية من التعليم الوجاهي.



وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منصاتها التعليمية، بحيث يستطيع الطالب المصاب بكورونا تلقي تعليميه عبر تلك المنصات.

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