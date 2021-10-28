التربية: الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحادث سير جيدة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مدير التربية والتعليم في محافظة السلط هارون الرحاحلة إن الطلبة الذين تعرضوا لحادث سير تصادم بين باص مدرسة خاصة ومركبة على طريق زي 5 منهم قد غادروا المستشفى.

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وأضاف الرحاحلة اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أنه يوجد طالب واحد داخل المستشفى بالإضافة إلى سائق المركبة مشيرا إلى أن حالتهم الصحية جيدة.



كان قد أكد مصدر أمني ان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت الثلاثاء مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة زي، نتج عنه وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

