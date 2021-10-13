وزير التربية : الوزارة ستنفذ خطة إصلاح شاملة

الوكيل الاخباري - أكّد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، أنّ الوزارة بالتعاون مع المجالس المعنية ستنفذ خطة إصلاح شاملة بناءً على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.



وأضاف الدكتور عويس في تصريحات صحفية أن الخطة ستشمل سياسات القبول وغيرها من الأمور التفصيلية، مقدرا بدء العمل على دراسة الاستراتيجية.



ويرى الوزير أنه يتوجب الغاء البرنامج الموازي في الجامعات الحكومية مع اتاحة بدائل مالية للجامعات عوضا عن الموازي، وفق اعتقاده الشخصي، ولكن الأمر يصب بالنهاية نحو التوافق مع المجالس ذات الاختصاص.

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