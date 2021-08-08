التربية المهنية والسلامة العامة تخصص جديد في جامعة العقبة للتكنولوجيا

الوكيل الاخباري -

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وافق مجلس التعليم العالي على استحداث تخصص التربية المهنية والسلامة العامة في جامعة العقبة للتكنولوجيا، اعتباراً من العام الجامعي 2022/2021.وقال رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور محمد سند أبو درويش، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن هذا التخصص يعتبر من التخصصات النوعية، التي تتميز بها جامعة العقبة للتكنولوجيا، ويتطلبها سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي، وبما يتوافق مع متطلبات قانون العمل الأردني الذي يؤكد ضرورة توفر مشرف سلامة مهنية في كل مؤسسة.