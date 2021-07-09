التربية : الوقت المخصص للإجابة عن بعض أسئلة امتحان الفيزياء غير كاف

الوكيل الإخباري - بينت وزارة التربية والتعليم أنه بناء على ما تم رصده يوم أمس من ملاحظات وانطباعات حول امتحان مبحث الفيزياء، فقد تم تشكيل لجنة فنية من تسعة أساتذة ومشرفين متخصصين في مبحث الفيزياء، وفي ذات الوقت عملت إدارة الامتحانات وطيلة ليلة أمس وحتى صباح اليوم على استخراج النتائج الأولية للامتحان.

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وأضافت التربية في بيان وصل " الوكيل الإخباري " أن اللجنة الفنية قامت بتحليل الأسئلة والاطلاع على عدد الذين أجابوا إجابات صحيحة عن كل سؤال، والتأكد من أن الأسئلة من داخل المنهاج، وقد تبين أن الوقت المخصص للإجابة عن بعض الأسئلة كان غير كاف، ووجود عدد من الأسئلة ذات مستوى عال من الصعوبة، وأن عددًا غير قليل من الطلبة قد حصلوا على علامات كاملة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم عرض ذلك على متخصصين في علم القياس والتقويم، حيث تمت معالجة الملاحظات التي أوردتها اللجنة الفنية إحصائيًّا بما يحقق مصلحة الطلبة والعدالة بينهم.



وأكدت الوزارة أن نسب النجاح لمبحث الفيزياء جاءت بمستوى يعادل أو أعلى من معدل نسب النجاح في السنوات العشر الماضية.



وتطمئن الوزارة أبناءها الطلبة وتدعوهم إلى التركيز على امتحاناتهم المقبلة، وعدم الالتفات إلى ما ينشر حول الامتحانات السابقة.