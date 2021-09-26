التربية تباشر بحل مشكلة طلبة مدرسة زينب الثانوية في عمان

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكدت وزارة التربية والتعليم ، اليوم الأحد حل مشكلة مدرسة زينب الثانوية التابعة لمديرية تربية الجيزة من تهالك البناء.



وقالت الوزارة أنه عى ضوء شكوى من "الوكيل الاخباري" باشرت باجراء صيانة للمدرسة، مضيفا أن الاعمال ستنتهي يوم الخميس المقبل.

اضافة اعلان

وكان قد نشر "الوكيل الاخباري" شكوى من أولياء امور طلبة أن مدرسة زينب الثانوية للبنات صنفت انها تشكل خطرا على الطلبة منذ 2018، وعدم التحاق الطلبة بالمدرسة إلى الآن.