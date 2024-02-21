"التربية" تبحث التعاون التعليمي مع وفد نيابي جزائري

الوكيل الإخباري - بحث وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، التعاون في المجالات التعليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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جاء ذلك في اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء، حضره رئيس لجنة التربية والشباب في مجلس النواب الدكتور بلال المومني، والأمينان العامان لوزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، والسفير الجزائري في عمان محمد الشريف كورطة.



وأكد الدكتور محافظة اللقاء عمق العلاقات والتعاون بين البلدين خاصة في مجالات التعليم العالي والتبادل الثقافي، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق في التعاون التعليمي، وزيادة أعداد الطلبة المبتعثين بين البلدين لما لها من تحسين مستوى التعليم، مشيرًا إلى قضية إلغاء قبول 20 طالبا أردنيا في تخصص الطب بالجامعات الجزائرية وأهمية التعاون مع الجهات المعنية في الجمهورية الجزائرية لإيجاد الحل المناسب لها.



ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجامعات والمعاهد الأردنية والجزائرية فيما بينها للخروج باقتراحات تعزز التعاون بين البلدين في العديد من البرامج التعليمية المختلفة.



كما أشار إلى تطوير نظام التعليم المهني في الأردن من خلال إيلاء هذا القطاع الاهتمام الكبير من جلالة الملك، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، لما يسهم به هذا المسار من تعزيز دور الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التعليمية والمهنية، في نفس الوقت الحد من البطالة بين الشباب من خلال توجههم إلى التعليم المهني.



من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب الجزائري، بالعلاقات الأخوية بين البلدين التي رسمتها وعززتها قيادتا البلدين، جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وأشار إلى أن البلدين الشقيقين وقعا اتفاقيات تعاون عديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وأهمية هذا التعاون في تقوية أواصر الصداقة المتجذرة بين الأردن والجزائر.



من جانبهم أكد أعضاء الوفد الجزائري، أهمية التعاون مع الأردن في المجالات التعليمية وأبرزها زيادة أعداد الطلبة الأردنيين المبتعثين للجزائر، والطلبة الجزائريين المبتعثين للأردن، مشيرين إلى فتح آفاق تعليمية جديدة في الجامعات الجزائرية تتمثل في تدريس اللغة الإنجليزية.



وطالبوا بتعزيز التعاون من خلال إقامة مؤتمرات وندوات واجتماعات لزيادة فرص التعاون بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز هذا التعاون .

بدوره أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة.



وأشاد بدور الجزائر في دعم ومساندة الموقف الأردني من القضية الفلسطينية وتعزيز دور الأردن في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.