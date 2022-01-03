التربية تبدأ بتصحيح أوراق امتحانات تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري - بدأت وزارة التربية والتعليم، بعملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية منذ الجمعة الماضية، وفق مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في الوزارة، محمد كنانة.

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وقال كنانة الإثنين، إن "تصحيح امتحانات التوجيهي الحالية تمر بـ 9 مراحل على الأقل"، موضحا أن العملية "تبدأ بعد يوم أو يومين من انتهاء الامتحان في المبحث المقرر في وقته، والعملية تسير كما هو مخطط لها".



وأشار إلى أن الوزارة "هيأت البيئة الملائمة في مراكز التصحيح لتمكين المصححين من القيام بواجباتهم بكل سهولة ويسر".



وبدأت امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية، الخميس الماضي.



وأضاف كنانة أن "الوزارة تنفذ خطة متكاملة ترتكز على الدقة والمنهجية العالية في تصحيح أوراق امتحان شهادة التوجيهي، وصولا لاستخراج النتائج بدقة تامة"، لافتا النظر إلى أن "نسبة الخطأ في التصحيح شبه معدومة".



وبين أن استخراج النتائج النهائية للطلبة في الامتحان يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر، موضحا أن الكوادر المعنية، تقوم بعد الانتهاء من عملية التصحيح بعملية التفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات، تمهيدا لاستخراج مجموع علامة كل طالب ومعدلة النهائي بشكل دقيق يضمن حقوق الطلبة.

