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الأربعاء، 29-12-2021 09:19 م

التربية: 88% من طلبة تكميلية التوجيهي حصلوا على لقاح كورونا.. ولا تغيير على البروتوكول

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الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم، نجوى قبيلات، إن البروتوكول الصحي لتكميلية التوجيهي سيبقى كما هو من وجوب ارتداء الكمامة وترك مسافة تباعد بين الطلبة وتلقي جرعتي اللقاح.اضافة اعلان


وبينت قبيلات عبر برنامج صوت المملكة، الأربعاء، أنه في حال لم يتمكن الطالب من تلقي جرعتي اللقاح يمكنه احضار فحص "بي سي آر" نتيجته سالبة للدخول إلى الامتحان.

وأشارت إلى أن 87.7% من الطلبة المتقدمين لتكميلية التوجيهي هم من متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبينت انه ما زال بإمكان الطلاب اخذ المطعوم ، كما ان المراكز الصحية الخاصة بإجراء فحص الـ "بي سي آر" تعمل أيام الجمعة والسبت ويمكن للطلبة التوجه إليها واجراء الفحص قبل القدوم للامتحان.

وأكدت قبيلات على وعي أولياء الأمور والطلبة بضرورة أخذ اللقاح المضاد لكورونا لمواصلة التعليم الوجاهي.

ويبلغ عدد المتقدمين بطلب اشتراك للامتحان التكميلي لهذا العام نحو 95 ألف مشترك ومشتركة، فيما أنهت الوزارة استعداداتها كافة لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2021 الذي تبدأ أولى جلساته في 30 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

كما دعت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التكميلي) لعام 2021، الذين لم يتمكنوا بعد من تلقي أي جرعة من مطعوم فيروس كورونا أو تلقوا جرعة واحدة فقط منه، إلى ضرورة الحصول على فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول مدته (48) ساعة وإظهاره للمعنيين للسماح لهم بدخول قاعة الامتحان.

 

المملكة

 




 

 


 

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