الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

التربية تحذر طلبة التوجيهي وتؤكد : هذا موعد اعلان النتائج

وزير الداخلية يوضح حول تقسيم الدوائر الانتخابية

ايعاز أمني بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي

شركة الكهرباء: حمل كهربائي غير مسبوق ولا أعطال جوهرية

تنويه حكومي بشأن المدارس الخاصة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

بيان صادر عن مديرية الامن العام

شاهد : امطار بالاردن اليوم الثلاثاء - فيديوهات

بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

وزارة البيئة تختتم ورشة مشروع الطيور الحوامة المهاجرة

الثلاثاء، 15-08-2023 08:58 م

التربية تحذر طلبة التوجيهي وتؤكد : هذا موعد اعلان النتائج

820231511510165082443


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزراة التربية والتعليم أنه لا مؤشرات في الوقت الحالي حول إعلان النتائج قبيل الساعة الرابعة من مساء الاربعاء .

 وحذر المصدر طلبة التوجيهي من التعامل مع روابط توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان الثانوية العامة قبل اعلانها رسميا.
 
وأكد المصدر ان تلك الروابط لا يمكنها الوصول الى النتائج قبل اعلانها رسميا، مؤكداً على ضرورة عدم الالتفات الي اي رابط بإستثناء رابط الوزارة الرسمي الذي يتم تجهيزه لتفعيله لاستخراج نتائج الطلاب، في الموعد الرسمي لاصدار النتائج الذي ستعلن عنه الوزارة.

واكد المصدر ان اعلان النتائج سيكون عبر الرابط الرسمي التالي: www.tawjihi.jo  مشيراً أنه لن يصل رسائل نصية للطلبة بالنتيجة. 

وستعقد الوزارة تمام الساعة 6:00 مساء مؤتمرا صحفياً لإعلان نسب النجاح واسماء الأوائل، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64db918273a7a

بيان: تأكيد عربي على توفير حوافز وتسهيلات تقدم للاجئين السوريين العائدين

8202312123916623982988

وزير الداخلية يوضح حول تقسيم الدوائر الانتخابية

مديرية الامن العام

ايعاز أمني بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي

g

شركة الكهرباء: حمل كهربائي غير مسبوق ولا أعطال جوهرية

820238134837854883550

تنويه حكومي بشأن المدارس الخاصة

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

بيان صادر عن مديرية الامن العام

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تدعو مئات المرشحين للامتحان التنافسي - أسماء

مدرسة

وزير التربية يكشف عن قرار هام بشأن المدارس الحكومية والخاصة

1689709465_الأردن-القبض-على-شخص-سرّب-أجوبة-الامتحان-عبر-مئذنة-المسجد-860x452

وزير التربية يفجر مفاجأة حول تغشيش أجوبة التوجيهي عبر مئذنة

720232311443207368426

وزير التربية : هذه تفاصيل خطأ امتحان رياضيات التوجيهي

7202320142242112673735

خبر سار من وزير التربية لطلبة التوجيهي بشأن امتحان الكيمياء

720232021731654912738

بشرى سارّة من التربية لطلبة التوجيهي