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الإثنين، 30-01-2023 03:29 م

التربية تطلق البرنامج التنموي التوعوي الطلابي

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الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، البرنامج التنموي التوعوي الطلابي تحت عنوان "جولة سوق كرم المدرسية وبرنامج مبادئ حياتية".

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وأشادت مندوب وزير التربية والتعليم، أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات التي رعت الإطلاق، بأهداف المهرجان، معربة عن حرص الوزارة على رفع الوعي لدى الطلبة بالمبادئ الحياتية والسلوكيات اليومية المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وبحسب بيان للوزارة، يهدف البرنامج إلى تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة بشكل تكاملي وتشاركي وتفاعلي مع الطلبة والطالبات في المدارس عبر رفع الوعي لديهم بأهم المبادئ الحياتية والسلوكيات اليومية التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة، من خلال رفعهم للوحات تحمل العبارات الخاصة بالمبادئ التي يتعهد الطلاب بالالتزام بها وجمع أكبر عدد من الصور لهم وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس.


وأشارت قبيلات إلى فلسفة الوزارة واستراتيجيتها واهتمامها بدعم الخطط والبرامج والأنشطة التي تسهم في دعم المجتمع المحلي، مؤكدة تعاون الإدارات المعنية في الوزارة مع مؤسسة سمر للاستشارات التسويقية المنظمة للمهرجان لإنجاح فعالياته وتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس لأكبر عدد من صور الطلبة والتي يرفعون لوحات تحمل التعهد بالالتزام بمبادئ حياتية وسلوكيات يومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل أكثر إشراقا.

 




 

 


 

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