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الأحد، 15-01-2023 03:44 م

مؤتمر صحفي لوزارة التعليم العالي بشأن المنح والقروض غدا

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الوكيل الاخباري- دعت وزارة التعليم العالي وسائل الإعلام ومتلقي الخدمة لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/رئيس لجنة إدارة صندوق دعم الطالب الدكتور مأمون الدبعي للحديث عن الأسس المعتمدة والآليات المتبعة في تنفيذ عملية ترشيح الطلبة للحصول على منح وقروض من صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في تمام الساعة 8.30 الثامنة والنصف وحتى الساعة 9.30 التاسعة والنصف صباح يوم غد الاثنين الموافق 16 / 1 / 2023 في مدرج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكائن في حرم الوزارة في منطقة الجبيهة.

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لذا ولأغراض تنظيمية ولحصر العدد حسب سعة المدرج يرجى من جميع وسائل الإعلام الراغبة بالحضور تسمية زميل واحد فقط أو زميلة من كل وسيلة إعلام مع تحديد اسم هذه الوسيلة في رسالة على الواتساب على أن يقوم بإحضار ما يثبت عمله لدى وسيلة الإعلام.

 

 




 

 


 

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