التربية تعلن الدفعة الثالثة من "الدبلوم المنتهي بالتعيين" - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين من الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 420 مرشحاً ومرشحة لبرنامج الدبلوم المهني في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والمنتهية بالتعيين وعلى نفقة الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي يعقد في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة.



ودعت المرشحين إلى مراجعة وحدة جودة التعليم والمساءلة لتوقيع عقود الالتحاق في البرنامج، وذلك لغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 25/ 9 / 2023، وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا عن الالتحاق في البرنامج.



وجاء ذلك؛ استنادا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.

اضافة اعلان









