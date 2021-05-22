التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

الوكيل الإخباري - خاص - أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج اختبارات التقييم النهائي لطلبة المدارس للصف الثاني الأساسي ولغاية الحادي عشر.

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وقالت التربية، اليوم السبت، لـ " الوكيل الإخباري " ، إن الاختبارات ستبدأ في 3 حزيران (يونيو) المقبل وتستمر لغاية 21 الشهر نفسه'.



وأضافت 'أن اختبارات التقييم النهائي لطلبة المدارس الحكومية ومدارس وزارة الأوقاف والثقافة العسكرية للصفوف من الثاني الأساسي ولغاية الحادي عشر ستكون متاحة على منصة درسك من التاسعة صباحًا ولغاية السابعة مساءً حسب البرنامج المعلن'، مشيرا الى أن الدخول إلى المنصة لتأدية الاختبارات سيكون عن طريق الرابط www.darsak.gov.jo.



وأوضحت أن أسئلة الاختبارات لجميع المباحث ولجميع الصفوف ستكون من نوع الاختيار من متعدد بواقع ثلاثين فقرة لكل اختبار، وستكون مدة كل اختبار ساعة كاملة تحسب من وقت دخول الطالب.











