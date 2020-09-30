الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

التربية تعلن تعطيل مدارس حكومية وخاصة

المستقلة للانتخاب: ممكن تغيير موعد الاقتراع في أية دائرة انتخابية

روسيا: 177 وفاة و8481 إصابة جديدة بكورونا

إربد: 4 مخالفات لأشخاص لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11

أندونيسيا: 139 وفاة و 4284 إصابة جديدة بكورونا

البحرين: 574 إصابة جديدة بكورونا

بيان هام من وزارة الصحة بعد الارتفاع الحاد بإصابات كورونا

تنويه صادر عن مديرية الامن العام

حقيقة اغلاق منافذ العاصمة عمان اعتباراً من الخميس

إيران: 183 وفيات و 3582 إصابة جديدة بكورونا




الأربعاء، 30-09-2020 06:17 م

التربية تعلن تعطيل مدارس حكومية وخاصة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري -  تم تحويل (  23 ) مدرسة  إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأربعاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة :   ( 16 ) مدرسة حكومية و ( 7 )   مدارس خاصة بسبب إصابات كورونا.

اضافة اعلان

حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 33 ) إصابة توزعت بين ( 13 ) معلمًا ومعلمة ( 15 ) طالبا وطالبة و ( 4 ) موظفين في مديريات التربية والتعليم ومستخدمة واحدة. 

المدارس الحكومية : -
تحولت ( 16 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 9 ) معلمين ومعلمات و ( 13 ) طالبا وطالبة توزعت كالتالي :

1- مدرسة طبقة فحل الأساسية المختلطة /  مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة معلم.
2- مدرسة القابسي الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء  الرصيفة  / إصابة  طالب. 
3- مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية /  الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد /  إصابة طالب. 
4 - مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية /  المسائي / مديرية التربية والتعليم للواء  بني عبيد  / نفس الإصابة في المدرسة السابقة 3 . 
5- مدرسة الرصيفة الثانوية المهنية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة  طالب. 
6- مدرسة ليلى الغفارية / مديرية التربية والتعليم للواء  الرصيفة /  إصابة معلمة.
7- مدرسة  عاصم بن ثابت الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء البتراء / إصابة معلم.
8- مدرسة عبدالوهاب المجالي الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القصر /  إصابة 4 طلاب و4 معلمين. 
9-مدرسة إسكان الهاشمية الاساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة طالبتين.
10-  المركز المسائي للسوريين ( مبنى مدرسة إسكان الهاشمية ) / مديرية التربية والتعليم -  الزرقاء الثانية / نفس الإصابات في المدرسة السابقة. 
11- مدرسة فراس العجلوني الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة طالب. 
12- مدرسة المزة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق /   إصابة طالب.
13- مدرسة أم صويوينة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة معلمة.
14- مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالب. 
15- مدرسة منصور كريشان الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالب. 
16- مدرسة أبو عليا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا إصابة معلمة.

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدارس الخاصة : -
تم التحول إلى التعليم عن بعد في سبع ( 7 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 7 ) إصابات  توزعت بين معلم ومعلمة ( 4 ) إصابات ، وطالبين اثنين ومستخدمة . 
___________

 • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : (  430) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث. 
• عادت ( 7 ) مدارس حكومية وثقافة عسكرية الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا  ) بعد مضي 14 يومًا في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد  بسبب إصابات فيروس كورونا. 

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 280 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد  شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 196) مدرسة حكومية ، ( 69 ) مدرسة خاصة ، ( 15 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.  
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 221 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات  الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).


• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 177) معلمًا ومعلمة و(  13 ) مستخدم و ( 11 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )


مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس . 
وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7777

المستقلة للانتخاب: ممكن تغيير موعد الاقتراع في أية دائرة انتخابية

9202029175315346993364

إربد: 4 مخالفات لأشخاص لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11

920202916550357047406

بيان هام من وزارة الصحة بعد الارتفاع الحاد بإصابات كورونا

9202029232032604647483

تنويه صادر عن مديرية الامن العام

9202028175031358537236

حقيقة اغلاق منافذ العاصمة عمان اعتباراً من الخميس

كورونا-قايروس-1-1

إيران: 183 وفيات و 3582 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
920202110155185923942

مدرسة خاصة بعمان تعلن اصابة طالب توجيهي بكورونا

242162

إغلاق مدرسة جديدة بالبلقاء بعد إصابة طالبة بكورونا

388729_1_1599985134

تحويل 113 مدرسة إلى التعليم عن بعد

69807347_3407407565937878_1929074579494404096_o

إغلاق مدرستين في مأدبا

وزارة

تعليق الدوام في مدرستين بالأغوار الجنوبية

وزارة التربية والتعليم

التربية : 50 مدرسة تم تعليق الدوام فيها بسبب كورونا