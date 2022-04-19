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التربية: تفعيل رابط أرقام جلوس طلبة التوجيهي الخميس

الثلاثاء، 19-04-2022 12:28 م

التربية: تفعيل رابط أرقام جلوس طلبة التوجيهي الخميس

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثانوية العامة المسجلين للامتحان العام 2022، إلى الاطّلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo الذي سيجري تفعيله الخميس المقبل.

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وقالت الوزارة في تصريح صحافي، إن على الطالب إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للاطّلاع على رقم جلوسه، وكذلك اسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.
ودعت الطلبة إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.


وبينت الوزارة أن على الطالب في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء الاثنين المقبل الموافق لـ 25 نيسان.


يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان "التوجيهي" لهذا العام بلغ نحو 204 آلاف طالب وطالبة.


 




 

 


 

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